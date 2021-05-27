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"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы

Москва24
3 часа назад
Испанский футбольный клуб "Вильярреал" обыграл со счетом 11:10 в серии пенальти английский "Манчестер Юнайтед" и стал победителем Лиги Европы. Это позволит ему выступить в групповом этапе чемпионов следующего сезона на матче в ЛЕ. Встреча прошла в Польше. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 29-й минуте гол забил Херард Морено из "Вильярреал". В серии пенальти единственным, кто не смог реализовать 11-метровый, стал вратарь английской команды Давид Де Хеа. Общее число зрителей Совет европейских футбольных ассоциаций ограничил до 9,5 тысячи человек. Полуфиналистами футбольной Лиги Европа сезона-2020/21, помимо "Вильярреала" и "Манчестер Юнайтед", стали английский "Арсенал" и итальянская "Рома".
"Вильярреал" стал победителем Лиги Европы
Фото: Москва24Москва24
Футбол,Манчестер Юнайтед,
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