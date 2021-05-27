Хабиб назвал желаемого тренера "Реала"

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов
прокомментировал в Instagram-аккаунте 433 пост о предстоящем уходе Зинедина Зидана
с поста главного тренера мадридского "Реала"
. "Конте", — написал Нурмагомедов в комментариях к записи. 26 мая стало известно, что Зидан в ближайшее время намерен покинуть "Реал". Он возглавлял команду с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника "королевского клуба" в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА
(2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017). По итогам завершившегося чемпионата Испании "Реал" занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного "Атлетико". В Лиге чемпионов "сливочные" дошли до стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч проиграли лондонскому "Челси" (1:1, 0:2). "Интер" объявил о расторжении контракта с Конте 26 мая. В прошлом сезоне клуб впервые с 2010 года стал чемпионом Италии. Миланская команда прервала гегемонию туринского "Ювентуса", который завоевывал золотые медали Серии А в девяти предыдущих сезонах. По информации СМИ, причиной ухода итальянского специалиста стали разногласия с руководством команды. Владельцы "Интера" планируют продать игроков и существенно сократить расходы из-за кризиса, возникшего на фоне пандемии коронавируса, однако Конте, напротив, требовал усиление состава, чтобы конкурировать с другими клубами в Лиге чемпионов. Ранее нападающий "Интера" Ромелу Лукаку трогательно попрощался с Конте.