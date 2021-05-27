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Сборная России осталась на 38-м месте в рейтинге ФИФА

Газета.Ru
30 минут назад
Сборная России сохранила позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Команда Станислава Черчесова занимает 38-ю строчку. Лидирует в рейтинге сборная Бельгии, которая является соперником России по групповому этапу чемпионата Европы — 2020. Второе место в списке занимает действующий чемпион мира Франция, третье — Бразилия.
Десятую строчку рейтинга занимает Дания, которая также сыграет против сборной России на групповом этапе Евро-2020. Еще один представитель группы B Финляндия располагается на 54-м месте.
Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Финляндии, Бельгии и Дании.
Ранее сообщалось, что нападающий команды России Александр Соболев получил травму на сборе национальной команды.

Рейтинг ФИФА:

(1). Бельгия — 1783,38 очка,
(2). Франция — 1757,3,
(3). Бразилия — 1742,65,...
(10). Дания — 1631,55...
(38). Россия — 1462,65...
(54). Финляндия – 1410,82.
Футбол,Александр Соболев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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