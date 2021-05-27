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"Ювентус" официально объявил о назначении Аллегри

Газета.Ruиещё 3
27 мая 2021
Туринский "Ювентус" на своем официальном сайте объявил о назначении Максимилиана Аллегри на пост главного тренера клуба.
"Ювентус" объявил о назначении Аллегри
Фото: ReutersReuters
Аллегри уже руководил "Ювентусом" в период с 2014 по 2019 год. Вместе с командой он пять раз стал чемпионом Италии, четыре раза — обладателем Кубка Италии и дважды — Суперкубка Италии. До "Ювентуса" он тренировал "Милан", "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛ и "Альянезе".
С "Миланом" Аллегри стал чемпионом Италии по итогам сезона-2010/11 и обладателем Суперкубка Италии 2011 года. По итогам прошедшего сезона "Ювентус" под руководством Пирло разместился на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, набрав при этом 78 очков в 38 турах, и впервые за девять лет не стал чемпионом страны. В Лиге чемпионов "старая сеньора" вылетела в 1/8 финала, уступив португальскому "Порту".
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло опубликовал заявление после своей отставки.
Футбол,Андреа Пирло,
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