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«Манчестер Юнайтед» хочет обменять Погба на Роналду

Sport24иещё 1
2 часа назад
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду интересен «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы рассматривают вариант с обменом футболиста и готовы отпустить в Турин полузащитника Поля Погба.
«МЮ» хочет обменять Погба на Роналду
Фото: Getty ImagesGetty Images
Криштиану Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год, откуда затем перешел в «Реал», а в 2018 году был продан в «Ювентус» за 117 млн евро.
Погба же начинал профессиональную карьеру в «Манчестер Юнайтед», затем на протяжении четырех лет выступал за «Ювентус», а в 2016 году вернулся в манкунианский клуб.
Контракты Криштиану Роналду и Поля Погба истекают летом 2022 года.
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