Россия открыла безвизовый въезд на Евро-2020 по FAN ID

«Для въезда в Россию можно использовать паспорт болельщика в виде заламинированного документа или электронный FAN ID. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча, в 23.59 2 июля 2021 года. Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить паспорт болельщика в виде заламинированной карты. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронному FAN ID, необходимо обратиться в один из центров выдачи FAN ID в России и получить паспорт болельщика в виде карты».