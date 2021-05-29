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Россия открыла безвизовый въезд на Евро-2020 по FAN ID

Говорит Москваиещё 1
1 час назад
С сегодняшнего дня иностранные зрители чемпионата Европы по футболу могут въехать на территорию нашей страны по паспорту болельщика без дополнительного оформления документов.
Россия открыла безвизовый въезд на Евро-2020 по FAN ID
Фото: ТАССТАСС
Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Минцифры.
«Для въезда в Россию можно использовать паспорт болельщика в виде заламинированного документа или электронный FAN ID. Такой порядок въезда действует с 00:00 29 мая 2021 года по местному времени и заканчивается в день проведения последнего матча, в 23.59 2 июля 2021 года. Для прохода на стадион зрители вместе с билетом на матч должны предъявить паспорт болельщика в виде заламинированной карты. Тем иностранным зрителям, которые въедут на территорию РФ по электронному FAN ID, необходимо обратиться в один из центров выдачи FAN ID в России и получить паспорт болельщика в виде карты».
Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, она именная, оформляется бесплатно и однократно на все матчи Евро-2020. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрёл билет на матчи. В Санкт-Петербурге состоится 7 игр, они пройдут с 12 июня по 2 июля.
Футбол,
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