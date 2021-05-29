Россия открыла безвизовый въезд на Евро-2020 по FAN ID

С сегодняшнего дня иностранные зрители чемпионата Европы по футболу могут въехать на территорию нашей страны по паспорту болельщика без дополнительного оформления документов.

Паспорт болельщика — это персонифицированная карта зрителя, она именная, оформляется бесплатно и однократно на все матчи Евро-2020. Получить FAN ID должен каждый зритель, который приобрёл билет на матчи. В Санкт-Петербурге состоится 7 игр, они пройдут с 12 июня по 2 июля.