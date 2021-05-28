«Челси» провел переговоры с Лукаку

Ранее уже сообщалось об интересе лондонцев к 28-летнего игроку, которого миланский клуб готов отпустить за 120 миллионов евро.

Бельгиец являлся футболистом «Челси» в период с 2011-го по 2014 год, но за три сезона провел всего 15 матчей, не забив ни одного гола. В 2014-м лондонцы продали форварда «Эвертону» за 35 миллионов евро.