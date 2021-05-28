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«Челси» провел переговоры с агентом Лукаку

Sport24
1 час назад
«Челси» провел переговоры с агентом нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Het Laatste Nieuws.
«Челси» провел переговоры с Лукаку
Фото: ReutersReuters
Ранее уже сообщалось об интересе лондонцев к 28-летнего игроку, которого миланский клуб готов отпустить за 120 миллионов евро.
Бельгиец являлся футболистом «Челси» в период с 2011-го по 2014 год, но за три сезона провел всего 15 матчей, не забив ни одного гола. В 2014-м лондонцы продали форварда «Эвертону» за 35 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Лукаку принял участие в 44 встречах за «Интер», записав на свой счет 30 мячей и 10 голевых пасов.
Футбол,
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