«Челси» провел переговоры с Лукаку

«Челси» провел переговоры с агентом нападающего «Интера» Ромелу Лукаку, сообщает Het Laatste Nieuws.
Ранее уже сообщалось об интересе лондонцев к 28-летнего игроку, которого миланский клуб готов отпустить за 120 миллионов евро.
Бельгиец являлся футболистом «Челси» в период с 2011-го по 2014 год, но за три сезона провел всего 15 матчей, не забив ни одного гола. В 2014-м лондонцы продали форварда «Эвертону» за 35 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Лукаку принял участие в 44 встречах за «Интер», записав на свой счет 30 мячей и 10 голевых пасов.