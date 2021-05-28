Мадридская перестройка: что ждет «Реал» после ухода Зидана

Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал» после двух лет в команде. Теперь перед руководством клуба стоит задача выбора нового наставника — на пост претендуют легенда «Реала» Рауль, бывший тренер «Интера» Антонио Конте и Маурисио Почеттино, возглавляющий ПСЖ. «Газета.Ru» — об итогах работы Зидана в «Реале» и будущем команды и тренера.

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27 мая было официально объявлено, что Зинедин Зидан покидает пост главного тренера мадридского «Реала». О том, что специалист уйдет из клуба, стало известно несколько дней назад, при этом сообщалось, что решение о своем уходе француз принял еще несколько месяцев назад – сказывалась и моральная, и физическая усталость. Была информация, что специалист сделал такой выбор еще после поражения от клуба третьего дивизиона «Алькояно» в Кубке Испании.

«Пришло время уважить выбор тренера и поблагодарить Зидана за его профессионализм, преданность делу и страсть, с которой он работал. Зидан стал олицетворением нынешнего «Реала», — сказано в заявлении клуба.

Зидан изначально тренировал «сливочных» с 2016 по 2018 год, за это время вместе с командой он взял три Лиги чемпионов подряд – он стал первым тренером, которому удалось добиться подобного результата. Также вместе с командой он выиграл чемпионат Испании, Суперкубок страны, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и командный чемпионат мира. А после 31 мая 2018 года Зидан объявил, что покидает мадридский клуб.

После ухода Зидана у «Реала» наступила черная полоса. В межсезонье в туринский «Ювентус» ушел лидер – португальский нападающий Криштиану Роналду , а клуб возглавил Юлен Лопетеги – бывший тренер сборной Испании.

О его назначении стало известно за несколько дней до старта чемпионата мира – 2018, после чего испанская команда приняла решение уволить тренера, поставив куда менее опытного Фернандо Йерро . Но Лопетеги в мадридском клубе продержался всего несколько месяцев и был уволен после разгромного поражения от «Барселоны» в конце октября. Его место занял Сонтьяго Солари, под его руководством клуб вылетел из Кубка страны и Лиги чемпионов. 11 марта 2019 года тренер был уволен, а на его место вернулся Зидан.

Вернуть «Реалу» шансы на чемпионство в сезоне-2018/19 Зидану не удалось, и команда завершила игровой год без трофеев.

Сезон-2019/20 стал для мадридцев чемпионским, победу в Ла Лиге команда оформила за тур до конца, выиграла Суперкубок страны, но вот в Европе побороться за трофеи не удалось. А нынешний сезон стал для Зидана весьма печальным — команду постигла эпидемия травм на фоне проблем, которые возникли у команды из-за пандемии коронавирусной инфекции — как финансовых, так и трудностей с физическим состоянием игроков. Как итог — «Реал» до последнего боролся с другой столичной командой — «Атлетико» — за первое место в чемпионате Испании, но уступил в чемпионской гонке в два очка, а также вылетел из Кубка страны после поражения от клуба из третьего дивизиона и из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала после проигрыша «Челси».

О том, кто может сменить француза на посту наставника «Реала» начали говорить еще в мае, когда появилась первая информация о том, что он уйдет. Тогда назывались два имени – Рауль, легенда клуба, работающий с молодежной командой, и Массимилиано Аллегри. Правда, второй тренер, судя по всему, отпадает – с большой долей вероятности он сменит Андре Пирло на посту туринского «Ювентуса», который тренировал с 2014 по 2019 год.

Существует также вариант с Антонио Конте , который в этом сезоне привел к чемпионству в Италии миланский «Интер», после чего покинул команду. Еще одна альтернатива — Маурисио Почеттино, который по ходу сезона-2020/21 сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера ПСЖ. По руководством аргентинского специалиста французская команда упустила чемпионство в Лиге 1 и вылетела из Лиги чемпионов на стадии полуфинала. СМИ не исключают, что тренер может покинуть клуб из Парижа. При этом также сообщается, что он может вернуться в лондонский «Тоттенхэм», вместе с которым работал с 2014 по 2019 год.

В контексте разговора о возможном переходе Почеттино в «Реал» есть еще один интересный аспект: Зидан, в свою очередь, может возглавить ПСЖ. Об этом сообщал известный журналист Николо Скира, который также подтвердил информацию о том, что мадридский клуб рассматривает аргентинского специалиста наравне с Конте и Раулем. В ПСЖ при этом ждут, что Зидан может сыграть ключевую роль в том, что лидер парижской команды Килиан Мбаппе примет решение не покидать команду и продлит контракт.