«Они - эталон. Но мы обыграли их два раза». На что ставить в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси»

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Из Петербурга - в Порту через Стамбул. Где пройдет финал Лиги чемпионов

История с проведением финала Лиги чемпионов превратилась в настоящую эпопею. Вообще, финал сезона-2020/2021 должен был принять Санкт-Петербург, но из-за коронавируса УЕФА сдвинул на год очередь. Таким образом победителя Лиги чемпионов должны были определить в Стамбуле.

Но и столице Турции пандемия не дала провести решающий матч. История грустная - всплеск заболеваемости, ограничения. Ну а когда стало понятно, что в финале сыграют два английских клуба, решение созрело. Великобритания внесла Турцию в «красный» список. Всем - и командам, и болельщикам - пришлось бы по возвращении в Соединенное королевство отсидеть две недели на карантине. В этой ситуации перенос стал единственно верным решением.

В итоге команды встретятся в Порту, на стадионе «Драгау». И это будет настоящий праздник футбола, ведь на трибунах будут зрители! Фанаты команд-финалистов получили по 6 тыс. заветных проходок на решающий матч, будет возможность посетить эту игру и у нейтральных поклонников футбола.

Где смотреть онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Ман Сити» - «Челси»

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 начнется в 22:00 мск 29 мая. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Финал начнётся с чистого листа. Но «Сити» - фаворит

Конечно, «Манчестер Сити» имеет преимущество по составу. Букмекерская компания Winline считает клуб из Манчестера фаворитом решающего матча Лиги чемпионов. Сделать ставку на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.88 , это примерно 51% вероятности. Но тем и прекрасны финалы, что в них может случиться все, что угодно. Шансы команды Томаса Тухеля оценивают коэффициентом 4.37 (22%), а ничья по итогам 90 минут противостояния идет за 3.40 (27%).

Чья революция окажется эффективнее?

Важно отметить, что обе команды перестраивались по ходу сезона. «Манчестер Сити» ужасно стартовал, теряя очки везде, где это было возможно. Но Гвардиола в кратчайшие сроки перестроил игру команды, выдал серию побед из 21 матча (продлилась 3 месяца!) и уверенно победил в чемпионате Англии. Неужели «горожане» наконец выиграют Лигу чемпионов после всех обидных и нелепых неудач в прошлые годы?

Если эта победа и случится, она однозначно не будет простой. Томас Тухель начинал сезон в «ПСЖ», а после отставки не работал всего 4 недели. Принял «Челси», который уволил Фрэнка Лэмпарда и выдал впечатляющий результат. Лондонцы уверенно прошли по турнирной сетке и готовы побороться за трофей. В других турнирах концовку «Челси» смазал: упустил Кубок Англии и третье место в чемпионате, но если Тухелю удастся победить в Лиге чемпионов, то об этом все быстро забудут. Кстати, в прошлом сезоне немец также довел свой клуб до финала, но тогда его «ПСЖ» уступил сметающей все на своем пути баварской машине из Мюнхена.

Сейчас точно не будет легче, у Гвардиолы не команда, а отлаженный механизм выдающегося качества. Но «Челси» за время, которое командой рулит Тухель, уже успел дважды обыграть «Сити»: по разу в АПЛ и Кубке Англии. Правда, сам немецкий специалист призывает не обольщаться по этому поводу.

«Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. Когда играешь с командой Гвардиолы, то понимаешь, что наступил самый сложный матч.Он - тренер лучшей команды Европы. Они – эталон. У них огромный отрыв», - заявил Тухель. Правда, добавил, что его команде по силам нивелировать этот отрыв. Что ж, два раза уже получилось.

На что ставить в финале Лиги чемпионов?

Вряд ли эта история будет про голы. Финалы редко бывают искрометными и результативными, а уж если играет команда Томаса Тухеля, то напрашивается ставка на низ. Любимый счет болельщиков «Челси» - 1:0, редко 2:0. Лондонцы постараются засушить игру, сыграть очень строго в обороне и реализовать один из своих шансов в атаке. Лишь бы Тимо Вернер встал с той ноги. Ну а «Сити», оказавшись совсем рядом с вожделенным трофеем, тоже не полезет на рожон: это в матчах с «Челси» очень опасно. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 1.60 . Впрочем, если вы считаете, что будет верх, поставить можно будет с более вкусным значением 2.27

Из таких вводных напрашивается ставка на то, что обе команды забить не смогут. Тем более, что она подкреплена статистикой двух последних финалов. Год назад «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0, а в 2019 году «Ливерпуль» отправил два безответных мяча в ворота «Тоттенхэма». Сделать ставку на то, что обе команды не смогут забить в основное время, можно у букмекера Winline с коэффициентом 1.77