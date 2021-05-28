«Они - эталон. Но мы обыграли их два раза». На что ставить в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Челси»

29 мая состоится финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021. В решающем матче сыграют две английские команды - «Манчестер Сити» - «Челси». Начало - в 22:00 мск. Кроме того, это впечатляющее тренерское противостояние: Хосеп Гвардиола против Томаса Тухеля
. И, кстати, немецкий специалист за несколько месяцев работы в Лондоне уже успел дважды обыграть испанца. Будет ли третий раз? Получи 1000 рублей от Winline, и сделай ставку на финал ЛЧ бесплатно!
Из Петербурга - в Порту через Стамбул. Где пройдет финал Лиги чемпионов
История с проведением финала Лиги чемпионов превратилась в настоящую эпопею. Вообще, финал сезона-2020/2021 должен был принять Санкт-Петербург, но из-за коронавируса УЕФА
сдвинул на год очередь. Таким образом победителя Лиги чемпионов должны были определить в Стамбуле.
Но и столице Турции пандемия не дала провести решающий матч. История грустная - всплеск заболеваемости, ограничения. Ну а когда стало понятно, что в финале сыграют два английских клуба, решение созрело. Великобритания внесла Турцию в «красный» список. Всем - и командам, и болельщикам - пришлось бы по возвращении в Соединенное королевство отсидеть две недели на карантине. В этой ситуации перенос стал единственно верным решением.
В итоге команды встретятся в Порту, на стадионе «Драгау». И это будет настоящий праздник футбола, ведь на трибунах будут зрители! Фанаты команд-финалистов получили по 6 тыс. заветных проходок на решающий матч, будет возможность посетить эту игру и у нейтральных поклонников футбола.
Где смотреть онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов «Ман Сити» - «Челси»
Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 начнется в 22:00 мск 29 мая. Прямую видеотрансляцию этого противостояния можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
Финал начнётся с чистого листа. Но «Сити» - фаворит
Конечно, «Манчестер Сити» имеет преимущество по составу. Букмекерская компания Winline считает клуб из Манчестера фаворитом решающего матча Лиги чемпионов. Сделать ставку на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.88
, это примерно 51% вероятности. Но тем и прекрасны финалы, что в них может случиться все, что угодно. Шансы команды Томаса Тухеля оценивают коэффициентом 4.37
(22%), а ничья по итогам 90 минут противостояния идет за 3.40
(27%).
Чья революция окажется эффективнее?
Важно отметить, что обе команды перестраивались по ходу сезона. «Манчестер Сити» ужасно стартовал, теряя очки везде, где это было возможно. Но Гвардиола в кратчайшие сроки перестроил игру команды, выдал серию побед из 21 матча (продлилась 3 месяца!) и уверенно победил в чемпионате Англии. Неужели «горожане» наконец выиграют Лигу чемпионов после всех обидных и нелепых неудач в прошлые годы?
Если эта победа и случится, она однозначно не будет простой. Томас Тухель начинал сезон в «ПСЖ», а после отставки не работал всего 4 недели. Принял «Челси», который уволил Фрэнка Лэмпарда
и выдал впечатляющий результат. Лондонцы уверенно прошли по турнирной сетке и готовы побороться за трофей. В других турнирах концовку «Челси» смазал: упустил Кубок Англии и третье место в чемпионате, но если Тухелю удастся победить в Лиге чемпионов, то об этом все быстро забудут. Кстати, в прошлом сезоне немец также довел свой клуб до финала, но тогда его «ПСЖ» уступил сметающей все на своем пути баварской машине из Мюнхена.
Сейчас точно не будет легче, у Гвардиолы не команда, а отлаженный механизм выдающегося качества. Но «Челси» за время, которое командой рулит Тухель, уже успел дважды обыграть «Сити»: по разу в АПЛ и Кубке Англии. Правда, сам немецкий специалист призывает не обольщаться по этому поводу.
«Дает ли это нам преимущество? Нет, ни в коем случае. Это совершенно новая игра. Когда играешь с командой Гвардиолы, то понимаешь, что наступил самый сложный матч.Он - тренер лучшей команды Европы. Они – эталон. У них огромный отрыв», - заявил Тухель. Правда, добавил, что его команде по силам нивелировать этот отрыв. Что ж, два раза уже получилось.
На что ставить в финале Лиги чемпионов?
Вряд ли эта история будет про голы. Финалы редко бывают искрометными и результативными, а уж если играет команда Томаса Тухеля, то напрашивается ставка на низ. Любимый счет болельщиков «Челси» - 1:0, редко 2:0. Лондонцы постараются засушить игру, сыграть очень строго в обороне и реализовать один из своих шансов в атаке. Лишь бы Тимо Вернер
встал с той ноги. Ну а «Сити», оказавшись совсем рядом с вожделенным трофеем, тоже не полезет на рожон: это в матчах с «Челси» очень опасно. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в букмекерской компании Winline можно с коэффициентом 1.60
. Впрочем, если вы считаете, что будет верх, поставить можно будет с более вкусным значением 2.27
.
Из таких вводных напрашивается ставка на то, что обе команды забить не смогут. Тем более, что она подкреплена статистикой двух последних финалов. Год назад «Бавария» победила «ПСЖ» со счетом 1:0, а в 2019 году «Ливерпуль» отправил два безответных мяча в ворота «Тоттенхэма». Сделать ставку на то, что обе команды не смогут забить в основное время, можно у букмекера Winline с коэффициентом 1.77
.
Если же выбирать коэффициент поменьше, зато надежный, присмотритесь к ставке на победу «Челси» с форой (+1) за 1.43
. «Челси» - команда с отличной обороной, вряд ли она пропустит хотя бы 2 гола. А если поражение с разницей в 1 мяч все же случится, вы получите возврат ставки.