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​Лапорта: «Я сказал Куману, что ищу ему замену»

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Жоан Лапорта в пятницу даёт пресс-конференцию. Президент «Барселоны» высказался не только по поводу будущего Лионеля Месси, но и по поводу будущего главного тренера команды Рональда Кумана. По сути, Лапорта просто подтвердил информацию, появлявшуюся в средствах массовой информации.
​Лапорта: «Я сказал Куману, что ищу ему замену»
Фото: ReutersReuters
«Да, я действительно сказал Куману, что он не мой фаворит. Я попросил его дать мне время на поиск замены и сказал, что он продолжит работу, если я её на найду», - приводит слова Лапорты журналист Альфредо Мартинес на своей страничке в Twitter.
Контракт Рональда Кумана с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона.
Футбол,Рональд Куман,Лионель Месси,
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