Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Адвокат осужденного во Франции на 10 лет российского фаната попросил Макрона о помиловании

Sports.ruиещё 3
5 часов назад
Ален Дюфлю, адвокат Косова, подал прошение Макрону о помиловании в связи с примерным поведением своего клиента. С тех пор, как Павел был арестован, он занимается французским языком, работает, к нему нет никаких нареканий. Адвокат в связи с этим решил попросить о помиловании.
Российский футбольный фанат попросил Макрона о помиловании
Фото: ТАССТАСС
Президент Франции может либо отказать в помиловании, либо сократить срок, либо принять прошение о помиловании.
Напомним, во Франции Косова признали виновным в нападении на английских фанатов и беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В декабре 2020 года Павла приговорили к 10 годам лишения свободы, он должен выйти из-под стражи 8 июня 2026 года.
Русские фанаты получили 3 и 10 лет за драку в Марселе на Евро-2016. Их адвокат называл дело политическим
Футбол,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители