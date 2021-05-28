Российский футбольный фанат попросил Макрона о помиловании

Ален Дюфлю, адвокат Косова, подал прошение Макрону о помиловании в связи с примерным поведением своего клиента. С тех пор, как Павел был арестован, он занимается французским языком, работает, к нему нет никаких нареканий. Адвокат в связи с этим решил попросить о помиловании.

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Президент Франции может либо отказать в помиловании, либо сократить срок, либо принять прошение о помиловании.

Напомним, во Франции Косова признали виновным в нападении на английских фанатов и беспорядках в Марселе во время Евро-2016. В декабре 2020 года Павла приговорили к 10 годам лишения свободы, он должен выйти из-под стражи 8 июня 2026 года.