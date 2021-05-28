«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 29 мая, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

29 мая в Порту пройдет финальный матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси». Начало прямой трансляции на «Матч ТВ» в 22:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитом противостояния манкунианцев. Сделать ставку на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.95, что соответствует 51% вероятности. Успех «Челси» аналитики оценили коэффициентом 4.50 (21%), ничья в основное время идёт за 3.50 (28%).

Сделать ставку на победу «Ман Сити» с учетом возможных овертайма и серии пенальти можно с коэффициентом 1.45. Шансы команды Томаса Тухеля оценивают коэффициентом 2.80.

Эксперты не ждут высокой результативности в матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Челси». Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно за 1.62, а на тотал больше 2.5 ставят за 2.30. Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет»

«Манчестер Сити» — «Челси»: какие делать ставки на финал Лиги чемпионов 29 мая

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы снять свое проклятие и выиграть Лигу чемпионов. Подготовку ничего не омрачало, в АПЛ команда Гвардиолы обеспечила чемпионство досрочно и спокойно работала над игровыми связями к главной игре сезона. Все говорит за «горожан», все, кроме двух факторов. Во-первых, именно в ЛЧ у манкунианцев в последние годы случались обидные, крайне нелепые поражения. Во-вторых, играть в финале предстоит против «Челси», соперника, которому в последние месяцы подопечные Гвардиолы проиграли дважды.

«Челси» занял четвертое место в АПЛ, упустив третью строчку в последнем туре. Вообще, после впечатляющей серии в начале пути Томаса Тухеля в лондонском клубе последовал спад. Но это можно оправдать грамотно спланированной подготовкой и выходом на пик формы к финалу. В Лиге чемпионов лондонцы хороши. Но обыграть команду из Манчестера на заказ три раза за полгода - это очень серьезная задача.

На что здесь ставить? Напрашивается низ. Совершенно точно «Челси» не побежит вперед, это не в характере подопечных Тухеля. Они будут играть от обороны и терпеливо ждать своего шанса. С другой стороны, «Сити» тоже не полезет вперед, потому что пропустить от «Челси» при счете 0:0 - огромная проблема. Скорее всего, нас ждут тактические шахматы тренеров, в которых все решит 1-2 гола. Сделать ставку на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 1.62