Романцев призвал "Спартак" купить Роналду

По его мнению, на данный момент в стане красно-белых находится сильная группа атакующих игроков.

Выручить может хорошая селекция. Если, к примеру, клубу удастся приобрести Роналду, то шансы в Лиге чемпионов увеличатся. Но не забывайте, что право на участие в групповом этапе «Спартаку» еще нужно отвоевать», — сказал Романцев.