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Романцев призвал "Спартак" купить Роналду

Газета.Ru
1 час назад
Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о перспективах команды Руи Витории в предстоящей квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает «СЭ».
Романцев призвал "Спартак" купить Роналду
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
По его мнению, на данный момент в стане красно-белых находится сильная группа атакующих игроков.
«Здесь многое будет зависеть от жеребьевки. С топовыми командами из пяти лучших лиг Европы команде будет бороться трудно.
Выручить может хорошая селекция. Если, к примеру, клубу удастся приобрести Роналду, то шансы в Лиге чемпионов увеличатся. Но не забывайте, что право на участие в групповом этапе «Спартаку» еще нужно отвоевать», — сказал Романцев.
Ранее директор по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов заявил, что разговоры о приобретении новых футболистов можно будет вести только после того, как новый главный тренер Руй Витория познакомится с командой.
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