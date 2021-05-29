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Де Брёйне получил травму в финале ЛЧ с «Челси»

RT на русскомиещё 2
1 час назад
Бельгийский полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне получил травму в финале Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси».
Де Брёйне получил травму в финале ЛЧ с «Челси»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На 56-й минуте де Брёйне столкнулся с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, получившим за фол на бельгийце жёлтую карточку.
Де Брёйне после оказания медицинской помощи покинул поле, не сумев сдержать слёз. Вместо него вышел Габриэл Жезус.
Ранее сообщалось, что Тиаго Силва получил травму и был заменён в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Футбол,Габриэл Жезус,УЕФА,
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