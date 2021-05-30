«Челси» выиграл Лигу чемпионов

Футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов и взяли кубок текущего спортивного сезона.

Матч, состоявшийся 29 мая на стадионе «Драгау» в португальском городе Порту, окончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Кай Хаверц, забивший мяч на 42-й минуте игры.