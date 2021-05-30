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«Челси» выиграл Лигу чемпионов

ТК «Звезда»иещё 1
43 минуты назад
Футбольный клуб «Челси» одержал победу над «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов и взяли кубок текущего спортивного сезона.
«Челси» выиграл Лигу чемпионов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Матч, состоявшийся 29 мая на стадионе «Драгау» в португальском городе Порту, окончился со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Кай Хаверц, забивший мяч на 42-й минуте игры.
Лондонский клуб выиграл Лигу чемпионов второй раз за время своего существования. Впервые «Челси» стал победителем чемпионата в 2012 году.
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