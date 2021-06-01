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«Рома» согласовала с Мхитаряном детали нового контракта

Sport24иещё 5
2 часа назад
«Рома» договорилась с полузащитником Генрихом Мхитаряном о продлении контракта, сообщает в твиттере итальянский инсайдер Николо Скира.
Мхитарян согласовал контракт с "Ромой"
Фото: ImagesImages
Стороны согласовали детали нового трудового соглашения, которое будет рассчитано до лета 2023 года и будет приносить 32-летнему армянскому футболисту 4,5 млн евро за сезон, не считая бонусов.
В сезоне-2020/21 Мхитарян провел 34 матча в Серии А, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.
Футбол,Генрих Мхитарян,
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