Тухель продлит контракт с «Челси» до 2024 года

Контракт «Челси» с главным тренером клуба Томасом Тухелем автоматически продлен до 2024 года после победы в Лиге чемпионов, сообщает Bild.

По данным источника, стороны решили воспользоваться опцией в контракте и автоматически пролонгировать соглашение на год.

Дело в том, что агент Тухеля, Олаф Мейнкинг, прописал в первоначальном контракте с «Челси» до 2023 года пункт об автоматическом продлении договора до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.