Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

СМИ: контракт Тухеля с «Челси» автоматически продлен до 2024 года

Sport24иещё 6
56 минут назад
Контракт «Челси» с главным тренером клуба Томасом Тухелем автоматически продлен до 2024 года после победы в Лиге чемпионов, сообщает Bild.
Тухель продлит контракт с «Челси» до 2024 года
Фото: ReutersReuters
По данным источника, стороны решили воспользоваться опцией в контракте и автоматически пролонгировать соглашение на год.
Дело в том, что агент Тухеля, Олаф Мейнкинг, прописал в первоначальном контракте с «Челси» до 2023 года пункт об автоматическом продлении договора до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.
Тухель возглавил «Челси» в конце января этого года после отставки Фрэнка Лэмпарда.
Футбол,Фрэнк Лэмпард,Bild,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители