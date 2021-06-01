Тухель продлит контракт с «Челси» до 2024 года

Контракт «Челси» с главным тренером клуба Томасом Тухелем автоматически продлен до 2024 года после победы в Лиге чемпионов, сообщает Bild.
По данным источника, стороны решили воспользоваться опцией в контракте и автоматически пролонгировать соглашение на год.
Дело в том, что агент Тухеля, Олаф Мейнкинг, прописал в первоначальном контракте с «Челси» до 2023 года пункт об автоматическом продлении договора до 2024 года в случае победы в Лиге чемпионов.
Тухель возглавил «Челси» в конце января этого года после отставки Фрэнка Лэмпарда
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