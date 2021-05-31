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Украинский депутат показал висящие в Киеве плакаты с оскорблениями Москвы

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко показал висящие в Киеве плакаты с его портретом и оскорблениями в адрес Москвы. Он опубликовал фото на своей странице в Facebook.
&laquo;Челси&raquo; интересуется защитником киевского &laquo;Динамо&raquo; Забарным
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Плакаты приурочены к Дню Киева, на белом и желтом фонах сделали надписи черным шрифтом: «В Киеве уже была библиотека, когда в Москве еще жабы квакали», «В Киеве уже были законы, когда в Москве жабы квакали».
Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал в социальных сетях свое фото в боксерских перчатках и заявил, что таким образом готовится «освобождать Кубань».
Перед этим в мае Гончаренко назвал Кубань «украинскими этническими землями», отрезанными от страны «волею судьбы». Он также уверен, что российский регион с его селами и станицами «больше выглядит как Украина».
Футбол,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,
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