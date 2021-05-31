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УЕФА отменит правило выездного гола

Советский спорт
2 часа назад
Несколько дней назад Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о начале масштабных реформ в европейском футболе.
УЕФА отменит 56-летнее правило выездного гола
Фото: ТАССТАСС
УЕФА выступил за полную отмену правила выездного гола в турнирах под своей эгидой. Об этом сообщает «Российская газета».
По информации «Профиля», этот вопрос должен рассмотреть исполнительный комитет организации, и в случае его одобрения правило будет официально отменено.
Напомним, что правило выездного гола было введено 56 лет назад.
Футбол,УЕФА,
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