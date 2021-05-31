Врач сборной России рассказал о вспышке гнева у Черчесова

«Мы часто общаемся, и мне сложно выделить какие-то значимые изменения. Со своей стороны могу сказать, что в отношении своих коллег, медицинского штаба, меня лично он всегда корректен. Вообще ни разу не слышал, чтобы Черчесов кричал на футболистов. Единственная вспышка гнева была в перерыве матче с Катаром, но, сами понимаете, это было более чем объяснимо. Она длилась ровно 5 секунд, потом он тут же сказал: «Все, ребята, собрались, успокоились и начинаем внимательно слушать», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».
«В штабе Черчесова все роли чётко распределены: он, понятно, главный тренер, стратег, за ним решающее слово, но и к помощникам он всегда прислушивается. В тренерском штабе каждый четко знает, что, когда и в какие сроки должен сделать», — добавил Безуглов.