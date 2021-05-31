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Врач сборной России заявил, что Черчесов практически не кричит на футболистов

RT на русскомиещё 1
2 часа назад
Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов признался, что только один раз видел, чтобы главный тренер национальной команды Станислав Черчесов кричал на игроков.
Врач сборной России рассказал о вспышке гнева у Черчесова
Фото: ТАССТАСС
«Мы часто общаемся, и мне сложно выделить какие-то значимые изменения. Со своей стороны могу сказать, что в отношении своих коллег, медицинского штаба, меня лично он всегда корректен. Вообще ни разу не слышал, чтобы Черчесов кричал на футболистов. Единственная вспышка гнева была в перерыве матче с Катаром, но, сами понимаете, это было более чем объяснимо. Она длилась ровно 5 секунд, потом он тут же сказал: «Все, ребята, собрались, успокоились и начинаем внимательно слушать», — приводит слова Безуглова «Матч ТВ».
Он также отметил, что Черчесов сохраняет в себе качество донести свою точку зрения до собеседника, чтобы тот стал его единомышленником.
«В штабе Черчесова все роли чётко распределены: он, понятно, главный тренер, стратег, за ним решающее слово, но и к помощникам он всегда прислушивается. В тренерском штабе каждый четко знает, что, когда и в какие сроки должен сделать», — добавил Безуглов.
Сборная России до 31 мая находится на учебно-тренировочных сборах в Австрии. Затем подопечные Черчесова проведут два товарищеских матча с командами Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).
Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 11 июня по 11 июля.
Ранее Дмитрий Сенников выразил мнение, что сборной России будет очень тяжело на Евро-2020
Футбол,Эдуард Безуглов,Дмитрий Сенников,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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