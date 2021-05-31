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Официально: Заболотный стал игроком ЦСКА

Советский спорт
1 час назад
Российский форвард подписал с армейцами трехлетний контракт.
Заболотный официально перешел в ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Нападающий сборной России Антон Заболотный перешел в ЦСКА на правах свободного агента, сообщает пресс-служба армейцев.
Отмечается, что московский клуб заключил с 29-летним футболистом контракт на три года. В новой команде форвард будет выступать пол 91-м номером.
Напомним, Заболотный является воспитанником академии красно-синих. Ранее он защищал цвета «Сочи» в период с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне игрок отличился десятью забитыми мячами и пятью ассистами в 30 матчах.
Также в своей карьере нападающий защищал цвета «Зенита», «Урала», «Уфы», брянского «Динамо», «Волгаря», «Тосно» и «Факела». В составе петербуржцев он стал чемпионом России в 2019 году.
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