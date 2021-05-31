Заболотный официально перешел в ЦСКА

Отмечается, что московский клуб заключил с 29-летним футболистом контракт на три года. В новой команде форвард будет выступать пол 91-м номером.

Напомним, Заболотный является воспитанником академии красно-синих. Ранее он защищал цвета «Сочи» в период с 2019 по 2021 год. В прошедшем сезоне игрок отличился десятью забитыми мячами и пятью ассистами в 30 матчах.