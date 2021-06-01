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Сегодня поступят в продажу билеты на матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге

Просто Про Спортиещё 7
2 часа назад
С 1 июня УЕФА начнет реализацию оставшихся билетов на матчи Евро-2020, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.
Выпуск новой партии билетов главным образом стал возможен благодаря переносу матчей из Бильбао и Дублина в Севилью и Санкт-Петербург соответственно.
Билеты поступят в продажу 1 июня в 15:00 по московскому времени. Однако купить их смогут те, чьи билеты на матчи в Бильбао и Дублине были аннулированы.
Со 2 июня билеты станут доступны всем желающим.
С 4 июня болельщики, чьи билеты аннулировали в ходе жеребьевки в мае 2021 года, смогут купить билеты на матчи в других городах.
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