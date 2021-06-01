С 1 июня УЕФА начнет реализацию оставшихся билетов на матчи Евро-2020, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Оргкомитета турнира в Санкт-Петербурге.

Выпуск новой партии билетов главным образом стал возможен благодаря переносу матчей из Бильбао и Дублина в Севилью и Санкт-Петербург соответственно.

Билеты поступят в продажу 1 июня в 15:00 по московскому времени. Однако купить их смогут те, чьи билеты на матчи в Бильбао и Дублине были аннулированы.

Со 2 июня билеты станут доступны всем желающим.