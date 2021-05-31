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Черышев может покинуть «Валенсию»

Спорт день за днемиещё 5
23 часа назад
Руководством «Валенсии» в ближайшее время может продать российского полузащитника команды Дениса Черышева, – сообщает As.
«Валенсия» готова продать российского полузащитника Черышева
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Испанский клуб планирует продать 30-летнего игрока национальной сборной России, у которого остался еще один год контракта с клубом.
В 21-й встрече чемпионата Испании Черышев отметился тремя результативными передачами. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
Сейчас Денис Черышев находится в расположении сборной России, которая сегодня проведет товарищеский матч с командой Польши в преддверии Евро-2020. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по московскому времени.
Футбол,Денис Черышев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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