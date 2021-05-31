«Валенсия» готова продать российского полузащитника Черышева

Испанский клуб планирует продать 30-летнего игрока национальной сборной России, у которого остался еще один год контракта с клубом.
В 21-й встрече чемпионата Испании Черышев отметился тремя результативными передачами. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллиона евро.
Сейчас Денис Черышев находится в расположении сборной России, которая сегодня проведет товарищеский матч с командой Польши в преддверии Евро-2020. Стартовый свисток запланирован на 21:45 по московскому времени.