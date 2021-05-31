"Месси - лучший игрок в истории"

Играть с Месси – особенные ощущения. Когда мне было 12 лет, он уже был лучшим. Я ориентировался на него, а он такой скромный. Если бы мне пришлось выбирать между игрой с ним или игрой рядом с любым другим футболистом, то я в любом случае выбрал бы Месси. Глупо сделать иной выбор. Это лучший игрок в истории», - приводит слова де Йонга NU.nl.