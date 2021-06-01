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«Интер» выставил на трансфер Артуро Видаля и Алексиса Санчеса

Чемпионат.com
1 час назад
Миланский «Интер» намерен разгрузить зарплатную ведомость в летнее трансферное окно. Первыми кандидатами на продажу являются полузащитник Артуро Видаль и нападающий Алексис Санчес. Нерадзурри уже выставили чилийцев на трансфер, информирует инсайдер Николо Скира в «Твиттере».
«Интер» продаст Видаля и Санчеса
Фото: ReutersReuters
Отмечается, что Видаль получает в «Интере» 6,5 млн, а Санчес — 7 млн. Руководство клуба не готово и дальше платить игрокам такие деньги. Действующее соглашение Артуро рассчитано до лета 2022 года, а контракт Санчеса действителен до лета 2023 года.
В Серии А сезона-2020/2021 Санчес провёл за «Интер» 30 матчей, забил семь голов и отдал шесть результативных передач. Видаль в 23 матчах записал на свой счёт один гол и один ассист.
Футбол,Алексис Санчес,Артуро Видаль,
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