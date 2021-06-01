«Интер» продаст Видаля и Санчеса

Отмечается, что Видаль получает в «Интере» 6,5 млн, а Санчес — 7 млн. Руководство клуба не готово и дальше платить игрокам такие деньги. Действующее соглашение Артуро рассчитано до лета 2022 года, а контракт Санчеса действителен до лета 2023 года.