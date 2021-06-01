Серхио Роберто может перебраться в «МанСити»

Хавбек каталонской «Барселоны» Серхио Роберто может сменить испанскую Примеру на английскую Премьер-лигу. Об этом информирует Sport.es.

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Согласно сведениям издания, в подписании 29-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». Инициатором трансфера игрока выступает главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Ранее англичане уже хотели подписать Роберто, однако тогда сделка сорвалась. Этим летом стороны возобновят переговоры.