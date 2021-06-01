"ПСЖ" согласовал контракт с Доннаруммой

Итальянский вратарь должен перейти в каталонскую команду в статусе свободного агента.
Руководство «Барселоны» продолжает переговоры относительно перехода итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы летом 2021 года.
Как сообщает TMW, каталонский клуб планирует подписать 22-летнего вратаря в статусе свободного агента и предложить ему пятилетний контракт с зарплатой около десяти миллионов евро в год.
Также заключить соглашение с футболистом хотят «Пари Сен-Жермен» и «Ювентус».
Напомним, что ранее стало известно об уходе Доннаруммы из «Милана» по окончании сезона-2020/21. В составе «россонери» он отыграл 251 матч, пропустил 265 голов и 88 раз отстоял «на ноль».
За сборную Италии голкипер провел 25 встреч.