Ибрагимович пропустит Евро-2020

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович сообщил, что сожалеет о том, что пропустит Евро-2020 из-за травмы.

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«Жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся», — цитирует игрока Striscia La Notizia.

15 мая «Милан» выпустил пресс-релиз , в котором сообщил, что 39-летний футболист получил травму колена и на восстановление у него уйдет до шести недель.

Швед получил повреждение в матче 35-го тура серии А с «Ювентусом» (3:0). В той встрече Златан был заменен по ходу игры.