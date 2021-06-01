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Ибрагимович не выступит на Евро-2020 из-за травмы

Спорт-Экспрессиещё 1
42 минуты назад
Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович сообщил, что сожалеет о том, что пропустит Евро-2020 из-за травмы.
Ибрагимович пропустит Евро-2020
Фото: ReutersReuters
«Жаль, что меня там не будет, но я никогда не сдамся», — цитирует игрока Striscia La Notizia.
15 мая «Милан» выпустил пресс-релиз, в котором сообщил, что 39-летний футболист получил травму колена и на восстановление у него уйдет до шести недель.
Швед получил повреждение в матче 35-го тура серии А с «Ювентусом» (3:0). В той встрече Златан был заменен по ходу игры.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Швеции сыграет в одной группе с Испанией, Польшей и Словакией. Первую игру турнира против испанцев шведы проведут 14 июня.
Футбол,УЕФА,
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