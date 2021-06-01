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Три игрока сборной России пропустят товарищеский матч с Польшей из-за травм

Soccer News
3 часа назад
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о кадровых потерях команды в преддверии контрольной встречи с Польшей.
Сборная России лишилась ключевых игроков перед матчем с Польшей
Фото: ТАССТАСС
По словам тренера, матч пропустят Илья Самошников, Марио Фернандес и Денис Черышев. У всех троих выявлены травмы.
Сборные Польши и России сыграют друг с другом сегодня во Вроцлаве, начало поединка - в 21:45 по московскому времени.
Футбол,Денис Черышев,Станислав Черчесов,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,
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