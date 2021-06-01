Менди повторил рекорд Лиги чемпионов по матчам на ноль

Вратарь «Челси» Эдуард Менди в нынешнем сезоне Лиги чемпионов провел девять «сухих» встреч, сообщает пресс-служба турнира.

В нынешнем турнире «Челси» стал победителем турнира, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0).