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Менди повторил рекорд Лиги чемпионов по количеству «сухих» матчей в одном сезоне

Sport24
3 часа назад
Вратарь «Челси» Эдуард Менди в нынешнем сезоне Лиги чемпионов провел девять «сухих» встреч, сообщает пресс-служба турнира.
Менди повторил рекорд Лиги чемпионов по матчам на ноль
Фото: ReutersReuters
Этот результат является лучшим в истории турнира. Ранее такого показателя добивались вратарь «Реала» Кейлор Навас в сезоне-2015/16 и голкипер «Валенсии» Сантьяго Каньисарес в сезоне-2000/01.
В нынешнем турнире «Челси» стал победителем турнира, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0).
Футбол,Реал,
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