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Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Спорт-Экспресс
1 час назад
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.
Дания отказалась пускать россиян на матчи Евро-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.
Письмо генерального секретаря РФС Александра Алаева. Фото «СЭ»
«Общероссийская общественная организация «Российский футбольный союз» крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели би
Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы", — говорится в письме Алаева в УЕФА.
Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.
Чемпионат Европы состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.
Футбол,Александр Алаев,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,Совет Европы,УЕФА,ЕС,
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