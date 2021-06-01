Дания отказалась пускать россиян на матчи Евро-2020

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч предложить механизм решения проблемы", — говорится в письме Алаева в УЕФА.

Чемпионат Европы состоится в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, в частности матч сборных России и Дании, а также одну игру 1/8 финала.