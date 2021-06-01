Болельщикам из России запретили посещать Евро-2020 в Дании

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Об этом 1 июня передает газета «Спорт-Экспресс».
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев
отправил гендиректору УЕФА
Мартину Каллену письмо, где выразил обеспокоенность этим решением.
«Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч, предложить механизм решения проблемы», — сказано в письме Алаева.
Ранее Совет Евросоюза
ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС
. На территорию стран Европейского союза разрешили пускать всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские препараты против коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не вошли.
Российское правительство
в свою очередь разрешило иностранным болельщикам посетить матчи в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. В этом году чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально он должен был пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Кроме Петербурга, готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Будапешт, Амстердам, Баку, Глазго, Бухарест, Лондон, Копенгаген и Рим.
В российском городе официально запланировано проведение матчей Финляндия — Россия (16 июня), Бельгия — Россия (12 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также одного из четвертьфиналов турнира.