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Дания отказалась пускать россиян на матчи Евро-2020

RTVI
1 час назад
Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене. Об этом 1 июня передает газета «Спорт-Экспресс».
Болельщикам из России запретили посещать Евро-2020 в Дании
Фото: EPAEPA
Генеральный секретарь РФС Александр Алаев отправил гендиректору УЕФА Мартину Каллену письмо, где выразил обеспокоенность этим решением.
«Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч, предложить механизм решения проблемы», — сказано в письме Алаева.
Ранее Совет Евросоюза ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы ЕС. На территорию стран Европейского союза разрешили пускать всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. Российские препараты против коронавируса «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в число одобренных не вошли.
Российское правительство в свою очередь разрешило иностранным болельщикам посетить матчи в Санкт-Петербурге при наличии Fan ID и отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.
В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. В этом году чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально он должен был пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
Кроме Петербурга, готовность принять игры турнира со зрителями подтвердили Будапешт, Амстердам, Баку, Глазго, Бухарест, Лондон, Копенгаген и Рим.
В российском городе официально запланировано проведение матчей Финляндия — Россия (16 июня), Бельгия — Россия (12 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также одного из четвертьфиналов турнира.
Футбол,Александр Алаев,РФС,Совет Европы,УЕФА,Правительство РФ,ЕС,
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