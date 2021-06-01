Болельщикам из России запретили посещать Евро-2020 в Дании

В марте прошлого года УЕФА на фоне пандемии перенес чемпионат Европы с лета 2020 года на 2021-й. В этом году чемпионат пройдет с 11 июня по 11 июля. Изначально он должен был пройти в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.