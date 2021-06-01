"Уедет кто-то из молодых": кто останется "за бортом" сборной России на Евро-2020

Бывший тренер юниорской и молодежных сборных России Сергей Кирьяков в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» предположил, кто из игроков национальной команды не будет включен в заявку на предстоящий чемпионат Европы-2020.

Фото: Спорт День за Днем Спорт День за Днем

– В заявку на чемпионат Европы попадут 26 футболистов. Сейчас на сборе 29 человек, не считая заболевшего Захаряна. Кого, на ваш взгляд, могут «отцепить» от национальной команды? Вероятно, кого-то из вратарей?

– Естественно, один вратарь 100% покинет расположение сборной. Понятно, что тяжело говорить что-то точно, так как сборная тренируется в закрытом режиме, поступает очень мало информации. Может быть, это и правильно. Думаю, уедет кто-то из молодых. Тот же Мухин, из защитников молодой

– Евгеньев и Дивеев?

– Нет, нет

– Самошников?

– Да, наверное. Думаю, из этой группы выбирать будут все-таки, да. Понятно, что нахождение на сборах с национальной командой – это больше был аванс. Мы понимаем, не за горами смена поколений, приглашение игроков – это стремление дать почувствовать эту атмосферу и показать, что на них надеются в будущем. Это все будет способствовать их прогрессу, толкать, чтобы они не останавливались на достигнутом и, соответственно, продолжали работать. Все-таки вызов в национальную сборную в таком возрасте – это событие. По себе знаю, меня Лобановский в 19 лет пригласил первый раз в сборную. Для меня это было невероятное время. Ребятам дали понять, что на них рассчитывают в будущем, но на сегодняшний день, думаю, сделают ставку на более опытных игроков.

– Следуя этому, можно ли сказать, что команду из вратарей покинет молодой Сафонов?

– Матвей долгое время отсутствовал в составе «Краснодара», это, наверное, тоже один из таких моментов. Он только в концовке подключился к «Краснодару». Игра команды тогда не блистала, вся ситуация вокруг Матвея тоже, можно сказать, была негативной. Надо все учитывать. Вратарская позиция – достаточно тонкая, прежде всего с психологической точки зрения. Вратарь должен быть уверен в своих силах. Когда ты постоянно играешь за свой клуб на хорошем уровне – это одна ситуация, когда твой клуб выступает не очень, и у тебя дела идут не лучшим образом. Вратарскую позицию вообще не особо стоит обсуждать, так как там Черчесов и Стауче сами в прошлом блестящие голкиперы. С этой позицией они как раз разберутся.

– Стоит ли резервистам надеяться на вызов в сборную?