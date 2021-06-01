"Уедет кто-то из молодых": кто останется "за бортом" сборной России на Евро-2020

Бывший тренер юниорской и молодежных сборных России Сергей Кирьяков в разговоре с корреспондентом «Спорта День за Днем» предположил, кто из игроков национальной команды не будет включен в заявку на предстоящий чемпионат Европы-2020.
Фото: Спорт День за ДнемСпорт День за Днем
– В заявку на чемпионат Европы попадут 26 футболистов. Сейчас на сборе 29 человек, не считая заболевшего Захаряна. Кого, на ваш взгляд, могут «отцепить» от национальной команды? Вероятно, кого-то из вратарей?
– Естественно, один вратарь 100% покинет расположение сборной. Понятно, что тяжело говорить что-то точно, так как сборная тренируется в закрытом режиме, поступает очень мало информации. Может быть, это и правильно. Думаю, уедет кто-то из молодых. Тот же Мухин, из защитников молодой
– Да, наверное. Думаю, из этой группы выбирать будут все-таки, да. Понятно, что нахождение на сборах с национальной командой – это больше был аванс. Мы понимаем, не за горами смена поколений, приглашение игроков – это стремление дать почувствовать эту атмосферу и показать, что на них надеются в будущем. Это все будет способствовать их прогрессу, толкать, чтобы они не останавливались на достигнутом и, соответственно, продолжали работать. Все-таки вызов в национальную сборную в таком возрасте – это событие. По себе знаю, меня Лобановский в 19 лет пригласил первый раз в сборную. Для меня это было невероятное время. Ребятам дали понять, что на них рассчитывают в будущем, но на сегодняшний день, думаю, сделают ставку на более опытных игроков.
– Следуя этому, можно ли сказать, что команду из вратарей покинет молодой Сафонов?
– Матвей долгое время отсутствовал в составе «Краснодара», это, наверное, тоже один из таких моментов. Он только в концовке подключился к «Краснодару». Игра команды тогда не блистала, вся ситуация вокруг Матвея тоже, можно сказать, была негативной. Надо все учитывать. Вратарская позиция – достаточно тонкая, прежде всего с психологической точки зрения. Вратарь должен быть уверен в своих силах. Когда ты постоянно играешь за свой клуб на хорошем уровне – это одна ситуация, когда твой клуб выступает не очень, и у тебя дела идут не лучшим образом. Вратарскую позицию вообще не особо стоит обсуждать, так как там Черчесов и Стауче сами в прошлом блестящие голкиперы. С этой позицией они как раз разберутся.
– Стоит ли резервистам надеяться на вызов в сборную?
– Это футбол. Тут в любую минуту все может случиться: и травмы, и простудные заболевания, и какие-то еще моменты, которые могут повлиять на вызов. В любой момент надо быть готовым, а не обижаться, что тебя не взяли. К этому нужно относиться с профессиональной точки зрения. Думаю, так и должно быть поставлено, по крайней мере, тренерский штаб должен объяснить игрокам, что сложилась так ситуация и выбор может быть не в их пользу. Для этого и существует тренерский штаб, чтобы выборы такие делать. Это часть работы, как тренеров, так и футболистов.