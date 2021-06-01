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«Реал» объявил о назначении Анчелотти главным тренером

Газета.Ru
41 минуту назад
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти возглавил мадридский «Реал».
Анчелотти стал главным тренером "Реала"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Карло Анчелотти будет новым тренером основной команды в следующие три сезона», — сообщает пресс-служба «Реала».
Итальянский наставник уже работал «Реале» с 2013 по 2015 год. Под его руководством мадридцы побеждали в Лиге чемпионов, выигрывали клубный чемпионат мира, а также становились обладателями Кубка Испании и Суперкубка УЕФА.
27 мая «Реал» объявил об уходе с поста главного тренера Зинедина Зидана. Он возглавлял клуб с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).
По итогам завершившегося чемпионата Испании «Реал» занял второе место в турнирной таблице. Команда на два балла отстала от завоевавшего золото первенства столичного «Атлетико».
В Лиге чемпионов «сливочные» дошли до стадии 1/2 финала, где по сумме двух встреч проиграли лондонскому «Челси» (1:1, 0:2).
Ранее сообщалось, что Анчелотти — главный претендент на пост главного тренера «Реала».
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