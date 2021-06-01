Легенды сборной России встретятся с болельщиками в фан-зонах на Евро-2020

Об этом сообщает пресс-служба РФС
. Во время турнира все матчи сборной России на чемпионате Европы будут показаны в больших фан-зонах: в Санкт-Петербурге — в Никольских рядах, в Москве — в «Вегас Крокус Сити», в Калининграде — на стадионе «Калининград Арена», в Самаре — на «Солидарность Арене», в Нижнем Новгороде — на стадион «Нижний Новгород», в Екатеринбурге - на стадионе «Екатеринбург Арена»,а в Сочи — в Морском порту. Также фан-зоны будут организованы в Ульяновске и Туле, их места уточняются.