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СМИ назвали игроков сборной России, которых отцепят от Евро-2020

Просто Про Спорт
1 час назад
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев и защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин») не поедут на Евро-2020, сообщает телеграм-канал «РБ Спорт».
По информации источника, все трое не попадут в окончательную заявку сборной, которую Станислав Черчесов объявит сегодня.
Все трое будут работать с командой до 12 июня. Вчера стало известно, что у Самошникова повреждение, его восстановление займет 7 дней.
Также не сыграет на Евро-2020 18-летний полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, который пропустил сбор из-за бактериальной ангины.
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