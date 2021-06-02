Весь Рамблер
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Еще
Войти в почту
Стал известен состав сборной России на Евро-2020
RT на русском
и
ещё 2
9 часов назад
Российский футбольный союз
(РФС) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Как сообщает
пресс-служба
РФС, в заявку из 26 футболистов вошли:
— голкиперы: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Матвей Сафонов;
— защитники: Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Георгрий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков;
— полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Макс
им Мухин,
Ал
ександр Гол
ов
ин, Даниил Фом
ин, Алексей Ионов,
Роман Зобнин,
Да
лер Кузяев, Ан
дрей Мостовой, Маго
мед Оздоев,
Ал
ексей Миранчук,
Д
енис Макаров;
— нападающи
е: Александр Соболев, А
ртём Дзюба, Антон
За
болотный.
Чемпионат Европ
ы
по футболу п
ро
йдёт с 11 июня по
1
1 июля. Перв
он
ачально турни
р
должен был п
ро
йти в 2020 г
од
у, однако его п
ер
енесли из-за п
ан
демии коронавиру
са
.
Соперниками сборной России
на групповом этап
е
континентал
ьн
ого первенства с
танут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее
сообщалось
, что Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным.
Футбол
,
Юрий Дюпин
,
Матвей Сафонов
,
Игорь Дивеев
,
Далер Кузяев
,
Артем Дзюба
,
Антон Шунин
,
Андрей Мостовой
,
Денис Макаров
,
Александр Соболев
,
Дмитрий Баринов
,
Даниил Фомин
,
Антон Заболотный
,
Вячеслав Караваев
,
Рифат Жемалетдинов
,
Алексей Ионов
,
Максим Мухин
,
Денис Черышев
,
Андрей Семенов
,
Юрий Жирков
,
Роман Зобнин
,
Магомед Оздоев
,
Алексей Миранчук
,
Федор Кудряшов
,
Александр Головин
,
Марио Фернандес
,
СБОРНАЯ РОССИИ
,
РФС
,
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Игры
Видео
Тесты
Фото
Подкасты
Ещё
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Женский
Карантин
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Психология
Фото
Тесты
Гороскопы
Форум
Дом и сад
Дети
Здоровье
Видео
Своими руками
Проверено на себе
Ещё
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Спорт
Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
Фигурное катание
Лыжный спорт
Шахматы
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Волейбол
Гандбол
Видео
Фото
Статьи
Около спорта
Ещё
Aвто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Видео
Ещё
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Доктор
Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
Видео
Статьи
Ещё
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
2020 год
Нумерология
Календарь Майя
Дизайн человека
Ретроградный Меркурий
Ванга
Имена
Сонник
Зодиак
Восточный гороскоп
Психология
Лунный календарь
Гадания
2021 год
Ещё
Путешествия
Новости путешествий
Отдых в России
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Ещё