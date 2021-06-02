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Стал известен состав сборной России на Евро-2020

RT на русскомиещё 2
9 часов назад
Российский футбольный союз (РФС) огласил заявку национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Как сообщает пресс-служба РФС, в заявку из 26 футболистов вошли:
— голкиперы: Юрий Дюпин, Антон Шунин, Матвей Сафонов;
— защитники: Фёдор Кудряшов, Андрей Семёнов, Георгрий Джикия, Игорь Дивеев, Марио Фернандес, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков;
— полузащитники: Рифат Жемалетдинов, Денис Черышев, Дмитрий Баринов, Максим Мухин, Александр Головин, Даниил Фомин, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Алексей Миранчук, Денис Макаров;
Соперниками сборной России на групповом этапе континентального первенства станут команды Бельгии, Дании и Финляндии.
Ранее сообщалось, что Сафонов признался, что дебют за сборную России стал для него неожиданным.
Футбол,Юрий Дюпин,Матвей Сафонов,Игорь Дивеев,Далер Кузяев,Артем Дзюба,Антон Шунин,Андрей Мостовой,Денис Макаров,Александр Соболев,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Максим Мухин,Денис Черышев,Андрей Семенов,Юрий Жирков,Роман Зобнин,Магомед Оздоев,Алексей Миранчук,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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