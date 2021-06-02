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Объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Газета.Ru
2 часа назад
Тренерский штаб сборной России определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы - 2020. Список был объявлен в эфире телеканала "Матч ТВ". Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо"). Защитники: Георгий Джикия ("Спартак"), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — "Зенит"), Федор Кудряшов ("Антальяспор"), Андрей Семенов ("Ахмат"). Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — "Локомотив"), Максим Мухин (ЦСКА), Александр Головин ("Монако"), Даниил Фомин ("Динамо"), Роман Зобнин ("Спартак"), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — "Зенит"), Денис Макаров ("Рубин"), Алексей Миранчук ("Аталанта"), Денис Черышев ("Валенсия"). Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит"), Антон Заболотный (ЦСКА), Александр Соболев ("Спартак"). В окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунев ("Зенит"), защитники Илья Самошников ("Рубин") и Роман Евгеньев ("Динамо"), а также полузащитник Арсен Захарян ("Динамо"). Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью. Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с командой Польши в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.
Объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Футбол,Арсен Захарян,Юрий Дюпин,Матвей Сафонов,Роман Евгеньев,Игорь Дивеев,Далер Кузяев,Андрей Лунев,Артем Дзюба,Антон Шунин,Георгий Джикия,Андрей Мостовой,Денис Макаров,Александр Соболев,Дмитрий Баринов,Даниил Фомин,Антон Заболотный,Вячеслав Караваев,Рифат Жемалетдинов,Алексей Ионов,Максим Мухин,Денис Черышев,Андрей Семенов,Юрий Жирков,Роман Зобнин,Магомед Оздоев,Алексей Миранчук,Федор Кудряшов,Александр Головин,Марио Фернандес,СБОРНАЯ РОССИИ,Локомотив,ЦСКА,Динамо,Зенит,Спартак,
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