Объявлена окончательная заявка сборной России на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России
определился с окончательной заявкой на чемпионат Европы - 2020. Список был объявлен в эфире телеканала "Матч ТВ". Вратари: Юрий Дюпин
("Рубин"), Матвей Сафонов
("Краснодар"), Антон Шунин
("Динамо"
). Защитники: Георгий Джикия
("Спартак"
), Игорь Дивеев
, Марио Фернандес
(оба — ЦСКА
), Юрий Жирков
, Вячеслав Караваев
(оба — "Зенит"
), Федор Кудряшов
("Антальяспор"), Андрей Семенов
("Ахмат"). Полузащитники: Дмитрий Баринов
, Рифат Жемалетдинов
(оба — "Локомотив"
), Максим Мухин
(ЦСКА), Александр Головин
("Монако"), Даниил Фомин
("Динамо"), Роман Зобнин
("Спартак"), Алексей Ионов
("Краснодар"), Далер Кузяев
, Андрей Мостовой
, Магомед Оздоев
(все — "Зенит"), Денис Макаров
("Рубин"), Алексей Миранчук
("Аталанта"), Денис Черышев
("Валенсия"). Нападающие: Артем Дзюба
("Зенит"), Антон Заболотный
(ЦСКА), Александр Соболев
("Спартак"). В окончательную заявку не попали голкипер Андрей Лунев
("Зенит"), защитники Илья Самошников ("Рубин") и Роман Евгеньев
("Динамо"), а также полузащитник Арсен Захарян
("Динамо"). Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (Санкт-Петербург, 12 июня), Финляндии (Санкт-Петербург, 16 июня) и Дании (Копенгаген, 21 июня). Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью. Ранее сообщалось, что сборная России сыграла вничью с командой Польши в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020.