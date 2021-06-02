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«Уфа» продлила контракт с Никитиным

Sport24иещё 5
3 часа назад
Центральный защитник Алексей Никитин продолжит выступать за «Уфу». Стороны продлили трудовой контракт, сообщает пресс-служба клуба.
Никитин решил остаться в "Уфе"
Фото: InstagramInstagram
29-летний футболист выступает за «Уфу» с 2015 года, когда перешел в команду из «Амкара». За это время он провел 109 матчей, в которых забил 2 гола и сделал две голевые передачи. Никитин является воспитанником ЦСКА.
Футбол,Алексей Никитин,ЦСКА,
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