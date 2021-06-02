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«Интер» проигнорировал предложение «Атлетико» в 50 миллионов евро за Лаутаро Мартинеса

Спорт-Экспрессиещё 1
31 минуту назад
«Атлетико» выступил с предложением относительно нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в размере 50 миллионов евро. Но испанский клуб даже не получил какой-либо реакции со стороны «нерадзурри», утверждает La Gazetta dello Sport.
«Интер» отклонил предложение «Атлетико» по Мартинесу
Фото: ReutersReuters
Руководство итальянского клуба тем самым дало понять, что не намерено рассматривать предложения со стороны других клубов по данному футболисту, если итоговая сумма не начинается от текущей трансферной стоимости 23-летнего аргентинца, которая, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.
В прошедшем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.
Футбол,
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