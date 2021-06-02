«Интер» отклонил предложение «Атлетико» по Мартинесу

«Атлетико» выступил с предложением относительно нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса в размере 50 миллионов евро. Но испанский клуб даже не получил какой-либо реакции со стороны «нерадзурри», утверждает La Gazetta dello Sport.

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Руководство итальянского клуба тем самым дало понять, что не намерено рассматривать предложения со стороны других клубов по данному футболисту, если итоговая сумма не начинается от текущей трансферной стоимости 23-летнего аргентинца, которая, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 70 млн евро.