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​Мбаппе обсуждает возможный переход в «Реал» с Бензема

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Сборная Франции готовится к чемпионату Европы. Вернувшийся в стан «трёхцветных» после длительного перерыва Карим Бензема на пресс-конференции заявил, что ему нравится работать вместе с Килианом Мбаппе, расхваливая молодого форварда «ПСЖ».
​Мбаппе обсудил с Бензема свой возможный переход в «Реал»
Фото: ReutersReuters
В то же время L'Equipe на своих страницах сообщает о том, что Мбаппе и Бензема в лагере сборной Франции уже не раз обсуждали возможный трансфер Килиана в «Реал» из «ПСЖ».
Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года. Если парижанам не удастся продлить трудовое соглашение с форвардом, клубу будет выгоднее продать игрока.
Футбол,Карим Бензема,Реал,
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