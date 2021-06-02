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Шиманьски подписал новый пятилетний контракт с «Динамо»

Sport24иещё 8
1 час назад
Полузащитник «Динамо» Себастиан Шиманьски продолжит выступать за команду. Стороны заключили новый контракт, рассчитанный на пять лет, сообщает пресс-служба бело-голубых.
Шиманьски продлил контракт с «Динамо»
Фото: Александр Мысякин, Sport24Александр Мысякин, Sport24
22-летний поляк выступает за «Динамо» с лета 2019 года, когда он перешел в команду из «Легии».
В активе Шиманьски 54 матча за «Динамо», он забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач.
Футбол,Динамо,
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