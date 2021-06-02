The Mirror: Форма сборной России по футболу уступает Италии

«У этой формы есть очень сильный вайб «можно надеть в паб», если только вы не живете в Юго-восточном Лондоне и не хотите постоянных вопросов о том, почему носите форму сборной России в забегаловке в Дептфорде.
Она выглядит великолепно с синей и красной полосами спереди, по сравнению с аналогичными попытками других сборных», – говорится в описании.
«В этом российском комплекте от adidas есть что-то от ретро, в основном потому, что у них в значительной степени была одна и та же на каждом турнире, в котором вы их помните.
Однако мы не приняли бы ничего другого, и рисунок спереди дополняет внушительную эмблему, что создает достойную футболку, которая, как надеется Россия, поможет им продолжить их впечатляющую игру на чемпионат мира, показанную три года назад», – отмечается в описании домашнего комплекта.