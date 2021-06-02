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Mirror поставил гостевой комплект сборной России на второе место в рейтинге форм Евро-2020

Sports.ru
3 часа назад
Второй комплект сборной России занял второе место в рейтинге, уступив только домашней форме сборной Италии.
The Mirror: Форма сборной России по футболу уступает Италии
Фото: соцсетисоцсети
«У этой формы есть очень сильный вайб «можно надеть в паб», если только вы не живете в Юго-восточном Лондоне и не хотите постоянных вопросов о том, почему носите форму сборной России в забегаловке в Дептфорде.
Она выглядит великолепно с синей и красной полосами спереди, по сравнению с аналогичными попытками других сборных», – говорится в описании.
В свою очередь, домашний комплект (его устаревший вариант) занял 18-е место в рейтинге Mirror.
«В этом российском комплекте от adidas есть что-то от ретро, в основном потому, что у них в значительной степени была одна и та же на каждом турнире, в котором вы их помните.
Однако мы не приняли бы ничего другого, и рисунок спереди дополняет внушительную эмблему, что создает достойную футболку, которая, как надеется Россия, поможет им продолжить их впечатляющую игру на чемпионат мира, показанную три года назад», – отмечается в описании домашнего комплекта.
Футбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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