Роман Павлюченко: Сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

«Зная потенциал нашей атакующей линии и беря во внимание последние результаты, в каждой игре можно рассчитывать на забитый мяч. Из каких-то даже полумоментов обычно получается выжимать максимум, что показали товарищеские матчи и игры Лиги Наций.