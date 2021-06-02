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Роман Павлюченко: Сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020

Советский спорт
2 часа назад
На групповом этапе команда Станислава Черчесова встретится со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
Экс-форвард московского «Спартака» Роман Павлюченко оценил шансы сборной России на выход в плей-офф Евро-2020.
«Зная потенциал нашей атакующей линии и беря во внимание последние результаты, в каждой игре можно рассчитывать на забитый мяч. Из каких-то даже полумоментов обычно получается выжимать максимум, что показали товарищеские матчи и игры Лиги Наций.
По моему мнению, выступление сборной России будет достаточно успешным – удастся выйти из группы в плей-офф за счет результативного атакующего футбола, причем голы стоит ждать в каждой встрече», – цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».
Ранее прогноз на выступление россиян дал бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой.
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