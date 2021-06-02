Месси заработает 240 млн евро за 4 года в "Барселоне"

Как сообщалось ранее, «Барселона» готова предложить Лионелю Месси новый контракт, рассчитанный до 2031 года. По информации Sport.es, Аргентинец за первые 4 сезона заработает 240 миллионов евро (60 миллионов евро в год).
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Месси проведет ближайшие два сезона за «Барселону», затем два года будет играть и исполнять роль посла сине-гранатовых в MLS, где присоединиться к «Интеру» Майами Дэвида Бекхэма.
Оставшиеся 6 лет контракта футболист проведет в административном штабе каталонского клуба.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец согласился продлить контракт с каталонцами на 2 года.