Месси заработает 240 млн евро за 4 года в "Барселоне"

Оставшиеся 6 лет контракта футболист проведет в административном штабе каталонского клуба.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» заканчивается 30 июня 2021 года. Ранее появилась информация, что 33-летний аргентинец согласился продлить контракт с каталонцами на 2 года.