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Источник: «Зенит» предложил новый контракт Лунёву

RT на русском
1 час назад
Петербургский «Зенит» предложил основному вратарю команды Андрею Лунёву новый контракт.
«Зенит» продлит контракт с Луневым
Фото: ТАССТАСС
Об этом сообщает «РБ Спорт». По информации источника, речь идёт о трёхлетнем соглашении.
Лунёв выступает за «Зенит» с 2017 года, в составе команды из Санкт-Петербурга он три раза подряд становился чемпионом России. Действующий контракт голкипера истекает в июне этого года.
Футбол,Андрей Лунев,Зенит,
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