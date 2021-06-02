Один из ключевых игроков Бельгии пропустит матч с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне с большой долей вероятности не сыграет в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной России

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Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского "Челси" Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов.

"Участие Кевина в первом матче на чемпионата Европы маловероятно. Он может сыграть на турнире, но мы не знаем, когда именно", — цитирует Мартинеса Le Parisien.

Сборная России сыграет против бельгийцев в своем первом матче на предстоящем чемпионате Европы. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.