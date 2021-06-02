Один из ключевых игроков Бельгии пропустит матч с Россией

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне с большой долей вероятности не сыграет в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной России.
Сборная России сыграет против бельгийцев в своем первом матче на предстоящем чемпионате Европы. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Кевину де Брейне не потребуется операция после полученной травмы.