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Де Брейне скорее всего пропустит матч с Россией на Евро-2020

Газета.Ruиещё 1
1 час назад
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес сообщил, что полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне с большой долей вероятности не сыграет в матче группового этапа чемпионата Европы со сборной России.
Один из ключевых игроков Бельгии пропустит матч с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Полузащитник получил перелом костей носа и стенки левой глазницы при столкновении с защитником лондонского "Челси" Антонио Рюдигером в финальном матче Лиги чемпионов.
"Участие Кевина в первом матче на чемпионата Европы маловероятно. Он может сыграть на турнире, но мы не знаем, когда именно", — цитирует Мартинеса Le Parisien.
Сборная России сыграет против бельгийцев в своем первом матче на предстоящем чемпионате Европы. Игра пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" 12 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Кевину де Брейне не потребуется операция после полученной травмы.
Футбол,Роберто Мартинес,СБОРНАЯ РОССИИ,Le Parisien,
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