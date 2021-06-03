ФИФА оштрафовал "ПСЖ" на €9 тысяч

ФИФА наказала руководство французского "Пари-Сен Жермен" за нарушение двух пунктов регламента при оформлении перехода 28-летнего аргентинского нападающего Мауро Икарди из "Интера" летом 2019 года. Об этом сообщает Calciomercato.

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"ПСЖ" нарушил правила ФИФА, согласившись подписать договор о переходе игрока, в который был включен пункт о том, что если Икарди перейдёт в другой клуб чемпионата Италии летом 2020 года, то "Интеру" полагалась выплата в размере 15 млн, что нарушает правила о влиянии третьей стороны на трансферы.

При этом, о самом трансфере "ПСЖ" не уведомил ФИФА в установленные сроки. За оба правонарушения французский клуб наказан штрафом в размере 9 тыс.

Напомним, что 28-летний аргентинский футболист перешёл в "Пари Сен-Жермен" в 2019 году на правах аренды с обязательным правом выкупа за 80 млн. В сезоне-2020/2021 Икарди провел 28 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и отдав шесть голевых передач.