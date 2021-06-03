Чемпионат Европы по футболу стартует уже на следующей неделе. Команды завершают подготовку. На днях мы рассказали о тех, для кого грядущий чемпионат Европы станет последним топ-турниром в карьере.

Джуд Беллингем, Англия 17 лет

Парню стукнет 18 сразу после стадии 1/8 финала Евро-2020. А он уже основной игрок дортмундской «Боруссии». И его трансферная стоимость — 55 миллионов евро.

В сборной Англии дела у него пока не так хороши. Всего два матча и в общей сложности 62 минуты на поле. Но на Евро шанс проявиться у него точно будет. И сомнений в том, что он им воспользуется, практически нет.

Йошко Гвардиол, Хорватия, 19 лет

Гвардиола хорошо помнят болельщики ЦСКА и «Краснодара». Защитник загребского «Динамо» уверенно сыграл против их любимых команд и поспособствовал их вылету из Лиги Европы.

Летом Йошко станет игроком «Лейпцига». Но до этого у него будет шанс проявить себя на чемпионате Европы. Пока за сборную Хорватии он даже не дебютировал. Но он в заявке на турнир. А значит, свой шанс получит.

Райан Гравенберх, Голландия, 19 лет

Центральный полузащитник «Аякса» — один из самых талантливых игроков своего поколения. В свои 19 он уже стоит больше 30 миллионов евро. В завершившемся сезоне он пропустил всего два матча — из-за коронавируса. В остальных (за исключением одного, в котором уже ничего не решалось) он железно был в старте.

За сборную Голландии Гравенберх дебютировал лишь в этом году — в мартовских матчах отбора на ЧМ. Пока ни разу не выходил в старте. Но на Евро-2020 он может это легко исправить.

Илья Забарный, Украина, 18 лет

Центральный защитник в свои 18 лет играет в основе киевского «Динамо», привлек внимание «Челси» и уже стал своим в сборной Украины. Причем Андрей Шевченко доверяет ему место на поле даже в матчах с такими грандами как Франция, Германия и Испания.

Так что можно легко предположить, что с Голландией, Австрией и Северной Македонией Забарный проведет по 90 минут. И явно увеличит свою трансферную стоимость.

Максим Мухин, Россия, 19 лет

Мухин — один из главных ньюсмейкеров в РПЛ в этом межсезонье. Его переход из «Локомотива» в ЦСКА получился очень громким. На чемпионате Европы у него есть шанс пошуметь и на футбольном поле.