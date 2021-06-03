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РЖД назначат дополнительные "Сапсаны" в дни Евро-2020

Российская Газетаиещё 2
1 час назад
Дополнительные "Сапсаны" будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в дни чемпионата Европы по футболу - 2020. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РЖД.
"С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" 761, 762, 763, 764, обычно курсирующие по выходным, отправятся в рейсы и по будням - в зависимости от проведения матчей в Санкт-Петербурге", - отметили в компании.
Кроме того, компания увеличит количество вагонов в некоторых ночных поездах, включая двухэтажные. В РЖД добавили, что скоростные поезда помогут и спортсменам: поезд "Аллегро" совершит дополнительный рейс, который доставит финских футболистов из Хельсинки в Репино Ленинградской области.
Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 должен был пройти 12 июня - 12 июля 2020 года, но из-за пандемии был перенесен на год (11 июня - 11 июля 2021 года). Турнир впервые пройдет на территории сразу 10 государств.
Футбол,Видео,УЕФА,РЖД,
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