Кроме того, компания увеличит количество вагонов в некоторых ночных поездах, включая двухэтажные. В РЖД добавили, что скоростные поезда помогут и спортсменам: поезд "Аллегро" совершит дополнительный рейс, который доставит финских футболистов из Хельсинки в Репино Ленинградской области.